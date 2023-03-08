‘Büyükada davası’ yeniden görüldü

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin 11 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından yargılandığı dava 2020 yılında karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti tarafından, Taner Kılıç “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise “Silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 7 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.

YARGITAY MAHKUMİYET KARARINI BOZDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran hakkında verilen hapis cezasına ilişkin kararı bozmuştu.

YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından, 4 sanığın yeniden yargılandığı dava görüldü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı sanık Taner Kılıç ve Günal Kurşun ile avukatları katıldı.

DAHA ÖNCE RAPOR ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada söz alan sanık Taner Kılıç, “Bozma kararında, Bylock tespiti ve değerlendirme tutanağının ilgili birimlerden sorulması istendi. İlki tutuklanmamdan 1 ay sonra olmak üzere 4 ayrı Bylock raporu düzenlendi. Birbirlerini doğrulayan ve tekrar eden. Mahkeme, bu raporlara neden itibar etmediğini gerekçeli kararında dahi yazmadı. Aynı görmezden gelme Yargıtay’ın bozma kararında da söz konusu. Mahkemenizden, 6 yıllık yargılama sürecinde hakkımdaki deliller neyse ona göre karar vermenizi talep ediyorum” dedi.

‘20 YILLIK EYLEMLERİMİZ DİDİK DİDİK EDİLMİŞ’

Sanık Günal Kılıç ise, “Ben Today’s Zaman adlı İngilizce yayınlanan gazetede 2014-2015 yıllarında köşe yazarlığı yapıyordum. Biz İbrahim Kalın ile aynı sayfada yazıyorduk. Beril Dedeoğlu da o gazetede yazıyordu. Onlara dava açılmadı. Ben Eğitim-Sen üyesiyim. O kesim ile hayat görüşü olarak aynı noktada değilim. Son 20 yıllık eylem ve işlemlerimiz didik didik edilmiş. Bulunan 3 nokta üzerinden ben mahkumiyet kararı aldım. Yargıtay bozdu” dedi.

BERAAT KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Avukatlık yapamadığını söyleyen sanık Kurşun, “Öğretim üyeliği yapamıyorum, avukat ruhsatnamem, pasaportum yok. Yeni pasaport talebinde 2 kere bulundum. Hiçbir mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koymadığı halde pasaport verilmedi. Bir an evvel hepimiz hakkında beraat kararı verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

SAVCI ‘BOZMA KARARINA UYULSUN’ DEDİ

Duruşmada söz verilen sanık avukatları bozma kararına uyulmasını istedi. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı ise, bozma kararına uyulmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Mahkeme, oybirliği ile Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Sanık Taner Kılıç’ın Bylock kullanıp kullanmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar veren mahkeme, raporun mahkemeye ulaşmasının ardından, dosyanın esas hakkındaki mütalaa verilmesi için Başsavcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.