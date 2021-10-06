Büyükada İskelesi’nde tahliye sağlanabildi mi? İskelede son durum ne?





İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ve polisler arasında Büyükada İskelesi'nde sabah saatlerinde karşı karşıya geldi. İBB eski yönetimi Büyükada İskelesi'nin üst katını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulunda bulunduğu TÜRGEV'e 10 yıllığına kiralamıştı. Ancak İBB'nin yeni yönetimi sözleşmeye aykırı bir şekilde üçüncü kişilere devredildiğini açıklayarak tahliye edilmesini istedi. TÜRGEV'in mahkeme kararına rağmen de alanı tahliye etmemesi üzerine TÜGVA çalışanları, güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Peki Büyükada'da son durum ne? Tahliye sağlanabildi mi? SÖZCÜ Web Tv yayında Fatma Vurgun'un konuğu olan Adalar CHP İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Genco Doğan olay yerinden canlı aktardı.