Büyükçekmece’de kaza sonrası ‘yarış’ isyanı

Büyükçekmece’de D-100’de otomobiliyle seyir halindeki Gurur Şahbaz iddiaya göre yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu’nun kullandığı otomobile de çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

“BU İNSANLARA PİST VERSİNLER”

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi. Şahbaz şu ifadelerle isyan etti:

* Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular.

* Gözümü açtım bir baktım ‘başka arabaya vurdum mu’ onu bile hatırlamıyorum şoktayım.

* Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse.

* Biz de böyle oluruz. Her gün video. Evliyim çocuğum var. Biz de gazlayalım biz de yarışalım. Herkes gazlıyor. Ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı parayla ödenmiyor

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise, “Direk üzerime uçtu karşı şeritten. Hiçbir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm” dedi.