Büyükçekmece’de sır ölüm… İntihar mı cinayet mi?

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir sitede sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri bahçede bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ ŞÜPHE

İHA’nın haberine göre yapılan incelemelerde olay yerinde yaşamını yitiren talihsiz kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edildi. Olay anında evde eşi ve 2 çocuğu da bulunan 39 yaşındaki kadının yakılarak camdan mı atıldığı, intihar mı ettiği yoksa yanarak aşağıya mı düştüğü konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bu sırada, evde bulunan eşinin cenaze başında ağlayarak beklediği görüldü.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkmayan site sakinlerinin camdan ve balkonlarından polisin çalışmalarını izlediği görüldü.