Büyükelçi Devrim Öztürk 13 gündür enkaz altında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin üçüncü gününde, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk’ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç’ın enkaz altında olduğunu açıklamıştı.
Deprmemin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen Büyükelçi Öztürk’ten hâlâ haber alınamadı.
Öztürk’ün yakını, Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
“Bu gün 13. Gündür Hatay’da enkaz altında bulunan hemşerimiz, akrabamız Büyükelçi Devrim Öztürk halen enkazın altındadır. Bu ne vurdumduymazlıktır, bari personelinizin cenazesine sahip çıksanız…Hatay’da tüm kurumlar mı enkaz altında kaldı?”