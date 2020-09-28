Büyükelçi eşinin öncülüğünde Kırgız kadınlara mamografi cihazı desteği

BİŞKEK (AA) – Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat'ın öncülük ettiği destek kampanyası sayesinde temin edilen mobil mamografi ünitesinin yer aldığı kanser tarama tırıyla kırsal bölgelerde kanser taramaları gerçekleştirilecek.

Vasilika Fırat, kadınlarda meme ve rahim ağzı kanser hastalıklarını erken teşhis etmek ve erken tedaviye başlanmasını sağlamak amacıyla mobil mamografi ünitesi temini için iki yıl önce destek kampanyası başlattı.

Kampanyaya diplomat eşlerinden oluşan Uluslararası Kadın Kulübü (BIWC) üyeleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Demir Bank ve birçok Kırgız hayırsever destek oldu.

Mobil mamografi ünitesinin satın alındığı Almanya'dan getirilmesine ve teknik desteğin sağlanmasına birçok yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu da katkıda bulundu.

Kırgızistan'da yürütülen "Mobil Mamografi Ünitesi Kullanımı ile Meme ve Rahim Ağzı Kanserinin Erken Teşhisi” projesi kapsamında, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, TİKA ve ülkede kadın sağlığı ile ilgili projeleri yürüten "Ergene" sivil toplum örgütü arasında üçlü anlaşma imzalandı.

Bir yıllık süreyi kapsayan anlaşma doğrultusunda tır özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlara ulaşacak.

Bişkek’te Hyatt Regency Oteli’nin karşısındaki meydanda kanser tarama tırının teslim töreni yapıldı.

Törene, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kalısbek Şadıhanov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, diplomatlar, yabancı misyon şefleri, mobil mamografi ünitesinin temin edilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Konuşmalarda, kadın ölümlerinde meme kanserinin ilk ve rahim ağzı kanserinin ikinci sırada yer aldığı Kırgızistan'da bu iki tür kanser kaynaklı ölüm vakalarının çoğunluğunun sağlık kuruluşlarına geç başvurulmasından kaynaklandığı bildirildi.

Vasilika Fırat, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da kadın sağlığını ilgilendiren projenin hayata geçirilmesi için iki yıl çaba sarf ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu projeye çok sayıda şirket, kuruluş ve hayırsever insanlar destek oldu. Bu güzel proje iki yıl aradan sonra bugün hayata geçmiş oldu. Tarama tırı yola çıkıyor ve kadınlara hizmet verecek. Emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."