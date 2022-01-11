Büyükelçi Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu

Yazan:
Alaturka Online
-

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Büyükleçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Yayınlanma: 03:18 – 11 Ocak 2022 Güncellenme:

Büyükelçi Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Atamanın, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 161’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. (DHA)

Ermenistan'dan Erivan-İstanbul uçuşlarına onay İlginizi Çekebilir Ermenistan’dan Erivan-İstanbul uçuşlarına onay

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?