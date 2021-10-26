Büyükelçi krizi sonrası Beyaz Saray’dan Türkiye Açıklaması

Türkiye ile 10 ülke arasında yaşanan Osman Kavala gerilimiyle ilgili ABD’den yeni bir açıklama yapıldı.

Sozcu.com.tr

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, aralarında ABD’nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yolundaki ortak çağrısı sonrasında yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi; G-20 zirvesinde yapılması planlanan Biden-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Jen Psaki’ye, ABD’nin Viyana Sözleşmesi’ne atıfta bulunduğu son açıklamasının, Osman Kavala’nın gözaltında kalmaya devam etmesinin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygıya gölge düşürdüğü yönündeki 18 Ekim tarihli açıklamasından bir geri adım olarak görülüp görülmemesi gerektiği soruldu.

“KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Sözcü Jen Psaki, “Bu şekilde değerlendirilmemeli. Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda olduğu gibi endişe duyduğumuz konuları hem özel olarak hem de kamuoyu önünde gündeme getiriyoruz. Türkiye ortak çıkarları ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya devam edeceğimiz bir ülke ve NATO müttefiki” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Basın toplantısında G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşüp görüşmeyeceği de gündeme geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Programda yerimiz var. Programa başka ikili görüşmeler için son şeklini vermek üzere çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran ayındaki ilk yurtdışı seyahatinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde uçakta Başkan’la birlikte seyahat edecekler için daha fazla bilgi verebilmeyi umuyoruz” dedi.

Psaki, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın uçaktaki basın mensuplarına açıklama yapmasının planlandığını da belirtti.

NED PRICE: DİYALOG KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerine yönelik, “Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz” sözlerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklama yapmıştı. Price, Erdoğan’ın bu sözlerinin ‘not edildiğini’ ifade etmişti.

“Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye’de kalacak” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını küresel çapta desteklemeye devam edeceğiz. Biden yönetimi Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği istiyor. Herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.

* İleriye giden en iyi yolun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz.

NE OLMUŞTU?

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili ortak açıklama yapmış, söz konusu 10 büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu rahatsızlık dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, söz konusu büyükelçilerin “istenmeyen adam (persona non grata)” ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıklamıştı.

Türkiye’nin tepkisinin ardından ortak açıklama yayınlayan 10 büyükelçilikten ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atmış, Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet edeceğini duyurmuştu.

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