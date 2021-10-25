Büyükelçi krizi TL’ye ağır hasar verebilir

TCMB’nin agresif faiz indirimi ile sarsılan piyasalar bu kez bir büyükelçi krizi ile karşı karşıya kalabilir. Elçi krizinin derinleşmesi durumunda TL’nin kayıplarının da derinleşebileceği belirtiliyor.

Piyasalar bugün siyasi gelişmelerin yaratacağı yeni bir krize ve onun sonuçlarına odaklanacak. Merkez Bankası’nın (TCMB) agresif bir adım atarak politika faizini yüzde 16’ya indirmesi ile büyük bir şok dalgası yaşayan piyasalar yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iş insanı Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçileri hakkında “ istenmeyen adam ilan edilmesi” talimatı piyasaların yüksek tansiyonlu bir güne başlamasına neden olabilir. Ekonomistler, bu atmosferde bir büyükelçi krizinin etkilerinin büyük olacağı uyarısında bulundu. Ekonomist, Hayri Kozanoğlu, “Bugünün 2018 yazı döviz krizinden farkı ne? Çünkü bir ‘rahip Brunson’ eksik, diyorduk. Şimdi nur topu gibi bir David Satterfield’imiz (ABD büyükelçisi) oldu. 9 diğer büyükelçi de cabası” yorumunu yaptı. Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise “Mevcut halde TCMB’nin sürpriz kararı ile TL oldukça savunmasız halde. Bunun üzerine iç ve dış politik risklerin sürekli artması ve hatta daha önce yaşanmamış boyutlara ulaşabilecek düzeye gelme ihtimali Türkiye’nin dış finansmana erişimde zorlanacağı beklentisine neden oluyor” diye konuştu.

KISMEN FİYATLANDI

Son haftalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin kısmen fiyatlara yansıdığını belirten Kubilay, “Değer kayıplarını yavaşlatan temel sebebin TL’nin diğer gelişmekte olan ülke paralarına kıyasla zayıf kalması olduğunu da vurgulamak gerek. Yani bugün konuşulan riskler bir ölçüde fiyatların içerisinde, fakat büyükelçi krizi derinleşirse dolar kurunda yeni rekorlar kolaylaşır” değerlendirmesini yaptı. Geçen hafta TCMB’nin beklentilerden büyük faiz indirimi kararı ile dolar 9.6662 liraya, Euro ise 11.2515 liraya çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

İngiliz Financial Times gazetesi, TCMB’nin yükselen enflasyon ve artan finansal istikrarsızlık döneminde faiz düşürerek piyasaları sersemlettiğini belirtti. Olası bir büyükelçi krizinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdığı görüşüne yer verilen haberde Uluslararası Düşünce Kuruluşu Washington Enstitüsü’nün kıdemli üyelerinden Soner Çağatay. “Türk standartlarına göre bile delice” olarak nitelendirdi. TCMB’nin faiz kararı ve görevden almalarla doların 8.28 liradan 9.60 lira seviyelerine geldiğini anımsatan Ekonomist Uğur Gürses, “Şimdi kimse çıkıp da ‘10 büyükelçi krizi nedeniyle oldu’ demesin. Henüz bunu görmedik, ama pazartesinden itibaren bunu da göreceğiz” yorumunu yaptı.

İYİ Parti milletvekili ve TCMB eski Başkanı Durmuş Yılmaz ise “Başka nasıl izah edilebilir? Ekonomiyi toparlayamayacağını sonunda kesin olarak anladı galiba” değerlendirmesini yaptı.