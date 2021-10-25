BÜYÜKELÇİ KRİZİNDE KIRMIZI ÇİZGİ NASIL YANLIŞ YERE ÇİZİLDİ?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek British Council tarafından düzenlenen Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık üniversitelerinden mezun olup toplumlarına katkıda bulunan bireyleri kutlamak üzere düzenlenen prestijli bir yarışma. Katılmak için son gün 31 Ekim 2021 #UKAlumniAwards

https://www.britishcouncil.org.tr/study-uk/alumni-awards-2022?utm_source=twitter&utm_medium=CO&utm_campaign=AlumniAwards — Osman Kavala bildirisini yayınlayan büyükelçilerle süren krizde son durum nedir? İstenmeyen insan ilan edilen büyükelçiler, Erdoğan'ın bu açıklamasına ne tepki verdi? Hangi büyükelçilikler ve ülkeler açıklama yaptı?Dünya basınında bu olay nasıl yer aldı? Abdullah Gül büyükelçi krizi hakkında nasıl bir açıklama yaptı? Dolarda son durum nedir? Bankaların faiz kararı ne anlama geliyor? Kabine toplantısından ne kararlar çıkacak? Murat Somer'in yazısında neler anlatılıyor? Barınma sorunu dünyada neden bu kadar yankı buluyor? Enerji krizinde önümüzdeki günlerde neler olacak? Türkiye'nin gri listeye alınması nasıl yorumlandı? Bill Gates neden Türkiye'ye geldi? Vedat Milör'ün çok konuşulan tweetinde ne yazıyordu? Bugün bize Loud and Proud'dan neler geldi? Cüneyt Özdemir gündemin nabzını tutmaya deva ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir