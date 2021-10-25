Büyükelçilerin açıklaması doların tansiyonunu düşürdü

Büyükelçi krizinde tansiyonu düşüren açıklamaların ardından yukarı yönlü seyrine devam eden Dolar/TL kurunda gevşeme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Büyükelçi krizinde tansiyonu düşüren açıklamaların ardından kurda gevşeme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala’nın devam eden tutukluluğu ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini söylemesinin ardından dolar/TL gece saatlerinde 9,85 seviyesini görmüş, işlem saatlerinde ise 9,70-9,80 seviyelerinde seyretmişti.

Büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi’ne atıf yapması ve Erdoğan’ın bu açıklamaları olumlu karşıladığı yönündeki haberlerin ardından Dolar/TL 9,6o seviyelerine düştü.

NE OLDU?

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

Norveç ve Finlandiya, ABD’nin bu paylaşımını retweet ederek tekrar paylaştı. Kanada’nın Büyükelçiliği ise ABD’nin paylaşımını retweet etmese de aynı ifadeyi yazılı olarak paylaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişmeyi olumlu karşıladığını duyurdu.

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