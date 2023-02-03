Büyükelçilikler neden kapatılıyor? Çavuşoğlu konuştu

ABD Büyükelçiliği’nin 27 Ocak’ta yayımladığı güvenlik uyarısının ardından önde gelen Avrupa ülkeleri de benzer açıklamalar yaptı ve İstanbul’da özellikle Taksim civarında bulunan konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve son olarak İsviçre İstanbul’daki başkonsoloslukların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul’daki basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki 9 büyükelçiliğin kapatılması soruldu.

Bakan Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı’na soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Dün çağırdığımız büyükelçilere de bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada ‘Türkiye istikrarsız, Türkiye’de terör tehdidi var.’ imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz” dedi.