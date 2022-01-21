Büyükerşen’den SMA hastaları için yardım çağrısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de tedavi için ihtiyaç duyulan parayı toplamak için kampanya yürüten SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastası çocuklara web sitesinde yer verdi. Ülke olarak ekonomik sıkıntı çekildiğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, SMA hastası çocuklara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kemal ATLAN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara valilik izni olan SMA hastası çocuklar için yardım yapması çağrısında bulundu.

LED EKRANLARDA SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamaya destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kısa süre önce büyük bir kampanya ile tedavi ücretini toplayan ve Eskişehir’den Dubai’ye tedaviye giden Toprak Bebeği örnek göstererek “Toprak başardı, onlar da başarabilir” sloganıyla tüm yurttaşlara destek çağrısında bulundu.

Valilik onaylı tüm kampanyalara web sitelerinde yer vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ailelerin tek tek aranarak onaylarının alındığı ve kampanyaların destek bulması için kent içi led ekranlarda da sırayla tüm çocukların görsellerinin döndürüleceğini belirtti.

Eskişehirli iş insanları, ticaret erbapları ve ekonomik durumu iyi olan tüm vatandaşlara seslenen Başkan Büyükerşen “Eskişehirli evlatlarımız Muzaffer Bebek ve Zeynep Bebek başta olmak üzere tüm çocuklarımız Toprak bebek gibi bu tedaviyi görmeyi hak ediyor. Evet, ülke olarak ekonomik sıkıntılar çekiyoruz, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı var ancak bu çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara umut olmak da hepimizin görevi” dedi.

SMA HASTASI ÇOCUKLARA UMUT OL

Uygulama kapsamında belediyenin web sitesinde ana sayfada “SMA’lı Çocuklara Umut Ol” bölümünden Valilik izni olan ve kampanyası devam eden tüm çocukların bilgilerine ulaşılabiliyor.

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