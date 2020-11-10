Büyükler 17.6 milyarı yeniden yapılandırdı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları pandemiyle birlikte hızlandı. Özellikle banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketlerle yapılan yeniden yapılandırmalara hız verildi. Eylül ayında 11 büyük ölçekli firma ile 2.4 milyar liralık, 1 küçük ölçekli firma ile de 9 milyon liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı. Böylece 11 ayda 126 firmanın toplam yapılandırılan borç tutarı 17.6 milyar liraya ulaştı. Firmalarla anlaşmalar çoğunlukla pandeminin başladığı mart ayında hızlandı, 126 firmanın 100’ü ile mart-eylül dönemini kapsayan 7 ayda anlaşma yapıldı ve bu süreçte 7 milyar 633 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

335 FİRMA BAŞVURDU

TBB, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için “finansal yeniden yapılandırma” uygulamasının başladığını 2019 Ekim ayında duyurdu. Önce 25 milyon lira üzeri büyük ölçekli borcu olan şirketlerden başlandı, ardından Kasım 2019’da 25 milyon lira altında küçük ölçekli borcu olan şirketler de kapsama alındı. Ekim 2019-Eylül 2020 döneminde büyük ölçekli uygulama kapsamına alınan 274 adet firmadan 100’ü ile anlaşma yapıldı. Küçük ölçekli uygulamada ise kapsama alınan 61 firmanın 26’sı ile anlaşılmış oldu.

ENERJİ BAŞI ÇEKİYOR

Toplam 11 ayda sözleşme yapılan büyük firmalardan 34 tanesi imalat sanayiinde faaliyet gösteriyor. Bu firmaların yapılandırdığı borç tutarı 4.9 milyar lirayı buldu.

Küçükler arasında ise 6 tanesi imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla 49 milyon liralık borç yapılandırması yapıldı. Bir enerji şirketinin ise 4.9 milyarlık borcu yapılandırıldı.