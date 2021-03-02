Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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Alaturka Online
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ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan'ın yarınki maçta oynaması bekleniyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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