Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan'ın yarınki maçta oynaması bekleniyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.