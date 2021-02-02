Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Sakatlıkları devam eden Gabriel Obertan ve Elba Rashani, antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Bogdan Butko ise takımla çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, Sivas'a gitti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Advertisements