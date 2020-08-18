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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

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Alaturka Online
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ERZURUM (AA) – Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde günün ikinci idmanına çıkan mavi-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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