Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı

ERZURUM (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "A takım performans ekibinde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan ve antrenmanlarına 6 gün ara veren Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkan personele acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.