Büyükşen çifti cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Konya’nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen’e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021’de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekariye Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021’de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 Şubat’ta tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir’in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, kiralık katil olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yine soruşturma kapmasında gözaltına alınan ve Çumra’da bir tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik (47), sevk edildiği mahkemece 22 Nisan 2022 tarihinde tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş, azmettiren olarak ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında da yine ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen’e de aynı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi.

4 kişi hakkında ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından da ayrıca 3’er yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen’i yaraladığı için de ‘basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Hazırlanan 128 sayfalık iddianamede şüpheli 4 kişinin de suçlarını kabul etmediği görüldü.

İddianamede Esra Taş’ın, evli olan Hüseyin K. ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinden sorumlu tuttuğu Hüseyin K.’nin anne ve babasını öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir’i azmettirdiği belirtildi.

MANGAL YAPMIŞLAR

Zekeriya Okşen’in de Hüseyin K.’nın ailesinin adresini Esra Taş’a tarif ettiği ve Esra Taş’ın da Abdullah Başdemir ile paylaştığı, aynı günün sabahında çevrelerindeki kişilere öldürme olayıyla alakaları olmadığı kanaati uyandırmak, yine olay saatinde olay yerinden başka bir yerde bulunduklarına yönelik şahitlik etmelerini sağlamak amacıyla Apa Mahallesinde bulunan Selçuk Üniversitesi’ne ait sosyal tesiste ‘mangal’ organizasyonu yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede Abdullah Başdemir’in uzun yıllardır tanıdığı ve aynı zamanda sözde mangal organizasyonunun yapıldığı sosyal tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik’i Hüseyin K.’nın anne ve babasını öldürmek için azmettirdiğine yer verildi.

Çelik’in olay günü Abdullah Başdemir’den aldığı adres tarifi üzerine İsmil Mahallesine gittiği, giderken de güvenlik kameralarına yakalanmamak için mahallenin girişi olan çok sayıda ara yoldan birini kullandığı, cep telefonunu yanına almadığı ve adresi karıştırıp Büyükşen çiftinin evine girip çifti öldürdüğü anlatıldı. (DHA)