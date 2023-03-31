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31 Mart 2023
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Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi

Alaturka Online
Alaturka Online

Konya’nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde 3 Eylül 2018’de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetti, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralandı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklandı, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edildi, A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.

Sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş’ın 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O’nun ise “tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme” suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, verilen esas hakkındaki mütalaada, Ertuğrul Çelik’in “kasten öldürme” suçundan 2 kez müebbet hapis, Abdullah Başdemir ve Esra Taş’ın, Çelik’i azmettirdiği gerekçesiyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu sanıkların “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapse çarptırılması da istenen söz konusu mütalaada, sanık Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca Büşra Büyükşen’in yaralanması nedeniyle “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanık Zekeriya O’nun ise beraati istendi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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