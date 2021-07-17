Büyükşen cinayeti çözüldü: Kiralık katil yanlışlıkla vurmuş… Tutuklandılar

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait eve girdi.

Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen’e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de (24) saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı.

Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında, cinayet dosyası yeniden ele alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesindeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25’e yükseldi.

TUTUKLANDILAR

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

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