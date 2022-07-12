Büyüyen tek şey milletin borcu

CHP’li Özel, ‘Büyümeyi, tabana yayıyoruz’ diyen Bakan Nebati’ye tepki gösterdi Özel, “Büyüyen vatandaşın borcu, enflasyon, döviz kuru, cari açık, işsizlik’’ dedi.

Başak KAYA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Nebati’nin hiçbir öngörüsü tutmamış ve Türk Lirası’nı dip seviyeye düşüren bir bakan olarak tarihe geçeceğini belirtti. Özel, “Bu ülkede sürekli büyüme masalları anlatılıyor. Büyüyen bir şey var o da vatandaşın borcu, enflasyon, döviz kuru, işsizlik. Türkiye’nin en zengin yüzde 5’i, milli gelirin yüzde 21’ini alıyor. Bunlar, zengini daha zengin, yandaşı daha büyük yapıyor” dedi. Özgür Özel, ‘büyüyen’leri madde madde şöyle sıraladı:

– ENFLASYON BÜYÜDÜ: Geçen yıl haziranda yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon bu yıl yüzde 78,62’ye kadar büyüdü…

– DÖVİZ BÜYÜDÜ: Son bir yılda dolar kuru yüzde 99,7 artış gösterdi.

– İTHALAT BÜYÜDÜ: Ocak-Haziran arasında ithalat yüzde 40,6 büyüdü

– TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ: Ocak-Haziran ayı arasında dış ticaret açığı yüzde 142,5 oranında büyüdü.

– CARİ AÇIK BÜYÜDÜ: Ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı geçen yıla göre yüzde 133 oranında büyüdü.

– BORÇ BÜYÜDÜ: Hazinenin iç ve dış borç stoku sadece anapara olarak son bir yılda 1,4 trilyon lira büyüdü ve 3,4 trilyon lira oldu.

– FAİZ YÜKÜ BÜYÜDÜ: Devletin faiz yükü bir senede 1,5 trilyon lira büyüdü.

– RİSK BÜYÜDÜ: Geçen yıl 370-380 aralığında seyreden Türkiye’nin risk pirimi (CDS) 900’e kadar büyüdü.

– BORÇ BÜYÜDÜ: Vatandaşın 901 milyar lira olan banka borcu bu yıl haziran ayında 1 trilyon 224 milyar liraya büyüdü.

– İŞSİZLİK BÜYÜDÜ: Martta %11,2 olan resmi işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 11,3 olarak büyüdü.