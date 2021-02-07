Buz pateninde “Short Track Federasyon Kupası-1” yarışları sona erdi

ERZURUM (AA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yapılan organizasyona, çok sayıda ilden 92 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların son gününde de patenciler buz üzerinde madalya için ter döktü.

Küçük kızlar D kategorisi 500 metrede Derya Karadağ, 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, AA muhabirine, yıl içerisinde toplamda 6 yarışma düzenleyeceklerini ifade ederek bu yarışlarda dereceye giren sporcuların madalyalarla ödüllendirileceğini kaydetti.

Karadağ, mart ayında düzenlenecek Short Track Dünya Kupası için kota aldıklarını belirterek, belirlenen iki sporcu ile bu müsabakaya katılacaklarını ifade etti.

Yarışmaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Karadağ ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporcuları kutlayarak madalyalarını verdi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

– Karışık erkekler:

1- Furkan Akar

2- Tunay Şimşek

3- Ömer Faruk Saylar

– Karışık kadınlar:

1- Melike Selen

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Aybuke Han

– Büyük erkekler:

1- Fırat Yardımcı

2- Tunay Şimşek

3- Davut Tahtacı

– Büyük kadınlar:

1- Sema Çirti

2- Hira Nur Güler

3- Gülçin Evgi

– Küçük erkekler A:

1- Muhammed Emir Han

2- Furkan Akar

3- Ömer Faruk Han

– Küçük kızlar A:

1- Buse Durna

2- Elif Evgi

3- Asrın Su Demir

– Küçük erkekler B:

1- Embiya Hişir

2- Abdülsamet Aygün

3- Serhat Ateş

– Küçük kızlar B:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Dilruba Şimşek

– Küçük erkekler C:

1- Muhammed Bozdağ

2- Ali Can Kezer

3- Muhammet Mert Yıldız

– Küçük kızlar C:

1- Aybuke Han

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Damla Akan

– Küçük erkekler D:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Efe Coşar

3- Mertcan Taygar

– Küçük kızlar D:

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Amine Aybüke Turgut