ByLock kullanıcısı öğretmen FETÖ’den tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Afyonkarahisar’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Fetullahçı Terör Örgütü’nün haberleşme programı olan ByLock isimli programın kullanıcısı olduğu belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

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ByLock kullanıcısı öğretmen FETÖ’den tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bir özel okulda öğretmen olarak görev yapan ve By-Lock kullanıcısı olduğu belirlenen N.B., isimli şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  (İHA)

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