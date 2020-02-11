“Çince konuşuyorum ama çinli değilim”

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜYÜ HATIRLAYACAKSINIZ. TAYVANLI BİR TURİST,, İSTANBULULAR ONU GÖRÜP KORKUNCA ÇAREYİ AKILLI ÇANTASININ LED EKRANINA "ÇİNLİ DEĞİL, TAYVANLIYIM. ''ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" YAZMAKTA BULMUŞTU. O TURİST, YEN CHENG SHOW HABER'E KONUŞTU. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV “Çince konuşuyorum ama çinli değilim”