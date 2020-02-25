Çinli Büyükelçi: Aşı bulundu

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B KORONA VİRÜSÜ TÜM DÜNYANIN BAŞINA BELA OLDU. VE MAALESEF O KABUS ARTIK ENSEMİZDE… KOMŞUMUZ İRAN'DA RESMİ ÖLÜ SAYISI 12. ANCAK HABER AJANSLARI GERÇEĞİN BU RAKAMIN KAT KAT ÜSTÜNDE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR. İRANLILAR VİRÜSLE SAVAŞIRKEN SALGIN BAŞKA ÜLKELERE DE DALGA DALGA YAYILIYOR. TÜM VİRÜS KURBANLARINI HEYECANLANDIRAN HABER AKŞAMÜSTÜ GELDİ. ÇİN'İN RUSYA BÜYÜKELÇİSİ BEKLENEN AŞININ BULUNDUĞUNU TEST AŞAMASININ SÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Çinli Büyükelçi: Aşı bulundu