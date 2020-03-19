‘Cadde ve AVM mağazalarında işler yüzde 70 düştü’

Online satışların ise ciro kaybını telafisinin mümkün olmadığını belirten Öncel, şu anda önceliklerinin çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi olduğunu ifade etti. Reuters’a yaptığı açıklamada Öncel, hafta başında mağazaların kapatılması yönünde üyelerine tavsiye kararı aldıklarını belirterek, “Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın ve vatandaşın sağlığı. Bunu hallettik. Şimdi istihdamı korumak, çalışanlarımızın ücretini vermenin peşindeyiz. Önceliğimiz bu” dedi. Öncel, salgın endişelerinin cadde ve AVM mağazalarındaki satışlara yansıması ile ilgili ise, “İşler son bir haftada yüzde 70 düzeyinde düşüş göstermiş durumda” dedi.

Öncelikle istihdamı korumak, çalışanlarımızın ücretini vermek, bunun peşindeyiz Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel

‘ONLİNE İLE KAYIP KAPATILAMAZ’

Öncel, online satışların ciro kaybını ne düzeyde telafi edebileceği ile ilgili soru üzerine ise, “Online satışlar telafi edemez. Öyle bir online altyapısı yok, online ile kaybı kapayamayız” diye konuştu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Mavi, Boyner, Vakko, İpekyol, Mudo gibi markaların bulunduğu çok sayıda perakende markası mağazalarını kapatma kararı aldıklarını açıklamış durumdu.



Şu anda corona virüsten dolayı istihdam kaybı yaşanmaması için çalıştıklarını belirten Öncel, “Şu anda bir numaralı gündemimiz çalışanlarımız. Önceliğimiz çalışanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri için ücretlerini vermemiz. Öncelikle istihdamı korumak, çalışanlarımızın ücretini vermek, bunun peşindeyiz” dedi ve ekledi:

‘BİRKAÇ AY KİRA ALMAYACAKLAR’

“(Ücretlerin) İşsizlik Fonu’ndan karşılanması yönünde isteklerimiz olacak. Ama devlet de tabi hangi isteği karşılayacak? Fonun yapısı, büyüklüğü itibarıyla bu mümkün mü bilemiyoruz. Hiç kimsenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşmemesi için bütün işletmeler tedbirlerini şu anda alıyorlar.” Bir diğer konunun ise kira giderleri olduğunu belirten Öncel, cadde mağazalarındaki birçok mal sahibinin kendilerini arayarak birkaç ay kira almayacakları yönünde destek verdiğini söyledi.

İşler son bir haftada yüzde 70 düzeyinde düşüş göstermiş durumda Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel

Alışveriş merkezlerinin yaptığı “kiracılara kolaylık sağlama” açıklamasının ise nasıl bir destek içerdiği konusunda net olmadığına işaret eden Öncel, “Bütün paydaşlardan somut ifadelere ihtiyaç var. O yüzden net konuşulması gerek” dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği bugün yaptığı açıklamada, AVM’lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldığını, kiracılara gerekli kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu. BMD perakende sektöründe 384 marka, 70,000 yurt içi mağaza ve 400,000 çalışanı temsil ediyor. (REUTERS)

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