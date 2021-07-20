Caddeler boşaldı, sahiller doldu taştı

Latif SANSÜR Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayramın ilk günü sabah arken saatlerde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar ardından soluğu Bodrum sahil ve plajlarında buldu.

SAHİLLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI, CADDELER BOŞALDI

Son iki hafta içerisinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden Bodrum’a gelenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle trafik sorunu kabus haline gelirken, bugün cadde ve sokaklar boş kaldı, trafik neredeyse yok denilecek kadar azaldı.

Hava sıcaklığının 39 derece deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Tatilciler erken saatlerden itibaren sahillere akın etti.

SU SPORLARI YAPIP MAVİ YOLCULUĞA ÇIKTILAR

Bazı tatilciler bol bol su sporları yaptığı eğlendi. Bazı tatilciler ise Bodrum limanından hareket eden günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkarak Kara Ada, Akvaryum, Haremtan, Orak Adası, Tavşan Burnu ve Kissebükü koylarını gezdiler.

“İNŞALLAH SALGINA DEAVETİYE ÇIKARMIYORUZDUR”

Ankara’dan on günlük bayram tatiline gelen evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Cemil Taş “Son sekiz yıldır tatilimizi hep Bodrum’da geçiririz ancak ilk kez bu kadar yoğunluk gördük. İki gün önce trafik kilitlenmişti bugün sahiller kilitlendi, adım atacak yer oturacak yer bulmak mümkün değil, turizmci açısından elbette güzel bir durum, ancak inşallah salgına davetiye çıkarmıyoruzdur” diye konuştu.

KUŞADASI ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Aydın Kuşadası’nda da bayram tatili nedeniyle tüm oteller doldu. Yoğun talebi gören birçok yazlıkçı yazlıklarını kiraya verdi. Çadır kampları doldu.

Pamucak sahilinde araçların içinde veya plajda yapılan gölgeliklerde kalanların sayısı binleri buldu. Plajlarda geçmiş yılların turizm yoğunluğunun yaşandığı günleri aratmayan görüntüler oluştu.

Özellikle akşam saatlerinde kent içi trafik durma noktasına geldi. Eğlence mekanları ve restoranlar kapanış saatine kadar doldu. Pamucak sahilinde Yaz ve Müzik Kampı’na katılan 3 bine yakın genç etkinliklerden arta kalan zamanlarını Kuşadası’nda geçirdi.

KURALLAR UNUTULDU

Tüm bu hareketliliğin yaşandığı Kuşadası’nda da, tüm turizm bölgelerinde olduğu gibi Covid-19 salgını unutuldu. Uzmanların art arda yaptığı uyarılara rağmen maske ve mesafe kuralları bir kenara bırakıldı.

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