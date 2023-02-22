Çadır bulamayan 4 aile bir kamyon kasasında yaşıyor

6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi’nde kamyon kasasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan aileyi ziyaret etti.

KAMYON KASASINDA YAŞIYORLAR

Deprem felaketinin üzerinde 17 gün geçmiş olmasına rağmen depremden etkilenen illerde sıkıntılar halen tam anlamıyla çözülmüş değil. Deprem bölgelerinde kurulan çadır ve konteynırlar depremzedelere yetmedi. Depremzede vatandaşlar kendi imkanları ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi’nde yaşanan deprem nedeniyle evleri yıkılan 4 aile yardım çadırlarından yararlanamayınca barınma çözümünü kamyon kasasında buldu. Kamyon kasasında barınan aileyi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ziyaret etti.

Purçu, “Adıyaman Gölbaşı’nda hayatlar durmuş; insanlar kaderine terk edilmiş. Aileler çadırsız, aileler aç, susuz. Buldukları kamyon kasasını kendilerine ev yapmış; çoluk çocuk, bebek demeden aileler toplanıp kamyon kasalarında var olma savaşında” dedi.

“ZOR ŞARTLARDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Depremin ardından kamyonlarının kasasını yaşam haline getirdiklerini ifade eden depremzede aile çadır bulamadıklarını söyledi. Depremzede aile yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Bu kamyon kasasında 4 aile birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bize çadır gelmedi. Gölbaşı ilçesine giderek yakmak için bir odun aldık. Erzak olsun, kıyafet olsun, temizlik malzemesi olsun, battaniye olsun bir yardım alamadık. Kamyon kasasına soba kurduk. Üzerine naylon ve branda ile kapattık. Dört aile çocuklarımızla burada kalıyoruz. En önemli eksiğimiz çadır ve gıda. Bu zor şartlarda hayat mücadelesi veriyouz, hayatta kalma mücadelesi veriyoruz” dedi.

“EKMEK YOK, SU YOK, ÇADIR YOK”

Depremzede vatandaşlarla birlikte olduklarını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi’nde 360 hane bulunduğunu belirterek, “Depremin 16’ıcı gününde vatandaşlarımız halen mağdur. Neden mağdur? Çadır yok ya! Burada 360’a yakın hane var. Bir kamyonette 4 aile yaşıyor. Adıyaman Gölbaşı’nda hayatlar durmuş; insanlar kaderine terk edilmiş. Aileler çadırsız, aileler aç, susuz. Buldukları kamyon kasasını kendilerine ev yapmış; çoluk çocuk, bebek demeden aileler toplanıp kamyon kasalarında var olma savaşında. Buraya ekmek bile 2-3 günde bir geliyor. En önemli ihtiyaçları çadır ve gıda” şeklinde konuştu.