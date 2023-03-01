Çadır kente Beşiktaş Futbol Akademisi

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra Siyah-Beyazlı yönetimin altyapıdan sorumlu yöneticisi Fırat Fidan harekete geçmişti. Genç yönetici, Kahramanmaraş’taki Beşiktaş futbol akademisi alanına ısı yalıtımlı çadır kent kurdurmuştu. 121 çadır, çocuk oyun alanı, mescitin bulunduğu alanda depremzede vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2 askeri yemekhane ile anlaşıldı ve çadır kent için organize edildi.

Çocukların yüzü gülüyor

Depremzede çocuklar için animatörler eşliğinde etkinlikler yapılıyor. Depremin etkilerinden bir nebze uzaklaşan çocukların yüzleri gülüyor. Şimdi ise hedef bu alana futbol okulu ve birçok eğitim merkezinin kurulması… Fidan, Beşiktaş Futbol Okulu’nu kurmak için düğmeye bastı.

Cuma günü bölgeye gidiyorlar

Bu doğrultuda cuma günü Asbaşkan Serhan Çetinsaya ile Kahramanmaraş’a gidecek olan Fırat Fidan, çalışmalara resmi olarak başlayacak.

Süleyman Hatısaru