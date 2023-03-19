Çadırlarını su basan depremzedeler: Bize yardım edecek kimse yok

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki çadır kenti su bastı. Çadırları sular altında kalan depremzedeleri ziyaret eden CHP’li Enver Kiraz, depremin üzerinden 42 gün geçmesine rağmen depremzede vatandaşların konteynerlere taşınamadıklarına dikkat çekerek yetkililere sorunların çözümü için adım atmaları çağrısında bulundu.

“KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMIYOR”

CHP’li Enver Kiraz’a, sağanak yağmurda yataklarının sular içerisinde kaldığını söyleyen depremzede kadın, “Yataklarımız suyun içerisinde, odun geliyor odunların hepsi yaş. Gece gündüz oturuyoruz şaşırdık biz ne yapalım. Çadırın içerisindeyiz, üç katlı evim yıkılmış kimse bize sahip çıkmıyor. Karanlığın içerisindeyiz elektriğimiz yok” dedi.

“SOBAYI YAKTIĞIM YERDE YATAĞIMI YAKTIM”

Çadırda sobayı yakarken yatağının yanlışlıkla yandığını belirten başka bir depremzede ise, “Bizim evlerimizin hepsi hasarlı verildi, sağlam eve de hasarlı verildi. Nasıl olacak bilmiyorum. Evin içerisine de giremiyoruz. Şu anda burada çadırda yaşıyoruz. Çadırlarımızda yataklarımız ıslak. Ben bugün sobayı yaktığım yerde yatağımı yaktım. Bize yardım edecek kimse yok. Sözde elektrik gelecekti, su gelecekti, internet gelecekti. Öznur Çalık(AKP Malatya Milletvekili) burada söz verdi o gitti burada her şey durdu. Suyumuzu aşağıda getirmişlerse gidip alıp geliyoruz. Yine Allah razı olsun çadır kurdular, yemeğimizi, odunumuzu Bornova belediye veriyor” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN ELEKTRİK VE SU PROBLEMİ VAR”

Malatya’da yağan yağmurdan dolayı depremzedelerin zor günler geçirdiklerini belirten CHP Malatya Milletvekili aday adayı Enver Kiraz sözlerini şöyle sürdürdü:

* Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan Bornova Belediyesi’nin kurduğu çadır kentteyiz. Malatya’da üç gündür devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Malatyalılar çok zor günler geçiriyorlar. Burada yataklar dahil olmak üzere malzemelerin tümü ıslanıyor ve depremzedeler gece uyuyamıyorlar. Çadırlarda yaşam şartları maalesef hiç uygun değil.

* Depremin üzerinden 42 gün geçti ancak depremzede vatandaşlar halen konteynerlere taşınamadılar. Malatya’nın belediyeleri ve yerel yöneticileri bu imkanları sağlayamadı. İzmir’de Bornova Belediyesi gelip çadır kurdu hiç değilse depremzedeler başlarını sokabilecekleri bir alan oldu ama bugünkü mevsim şartlarında bu çadırlarda kalmak maalesef mümkün değil. 42 gün geçmesine rağmen halen buradaki vatandaşlarımızın elektrik ve su problemi var.

* En temel ihtiyaç olan suya ulaşamıyorlar. Bu vatandaşlarımızın birçoğu 42 gündür banyo yapamamış durumda. Dolayısıyla 42 gündür depremzede vatandaşlarımızın ilk günkü mağduriyetleri yaşıyorlar. Çünkü çadır kentlerde maalesef yaşan bu hava şartlarında çok mümkün gözükmüyor. Maalesef içler acısı bir nokta yetkililerden bir an önce bu sorunların çözümü için adım atılmasını bekliyoruz.