Çağan Atakan Arslan: Bir babanın yapmaması gereken çirkin şeyler yaptı

Avatar lakaplı milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan’ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Babasını asla affetmeyeceğini belirten Atakan Arslan, “Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyleri yaptı” şeklinde konuştu.

“BAZI ŞEYLER OLMAYINCA OLMUYOR”

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Atakan Arslan, konu hakkında şunları söyledi: “Bizim bu hukukumuzu bilen biliyor. Ben bu konuda gerekli şeyleri söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Buradan bir şey söylemek doğru değil. Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyler yaşandı. Maddi yardımla alakalı olanlar doğru değil. Tehdit konusunda pek çok şey var. Bu konu hakkında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ne kadar kötü olursa olsun sonuçta baban oluyor. Bazı insanlar vardır ya ne olursa olsun babadır diyemezsin ya öyle durumlar var işte. İnsanlar bunu çok iyi anlayamayacağı için bir şey söylemek istemiyorum. ne kadar görüşsem de bazı şeyler olmayınca olmuyor.”

“BABAMI AFFETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL”

“İnsan hiçbir zaman ailesinin kötü ve yanlış şeyler yaptığını kabul etmiyor. Bunlar bir günde yaşanan şeyler değil yıllardır olan şeyler. Babamı affetmem söz konusu değil. 1 değil 2 değil affedilecek şeyler geçti. Başka bir insan belki çözülebilir ama mecburen savcılığa başvurmak zorunda kaldım.”