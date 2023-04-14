Çağdaş Atan: 1-0’dan sonra Galatasaray’ın kalitesi çok ağır bastı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 6-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım maça başlangıç şeklimiz. İlk 15 dakikada iyi ataklar gerçekleştirdik. Bireysel hatalar için daha fazla çalışmamız gerekiyor. 1-0’dan sonra Galatasaray’ın kalitesi çok fazla ağır bastı. Burada seyirci ile beraber çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Çok coşkulu oynuyorlar. İkinci yarıya çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Skoru korumaya çalıştık. Oyuncularım müthiş bir sezon geçiyorlar. Arada böyle şeyler olabilir. Bizim şimdi ayağa kalkıp, çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘ROTASYON YAPTIĞIMI KİM, NASIL DÜŞÜNDÜ BİLMİYORUM!’

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları maçta rotasyon yapmadıklarını söyleyen Atan, “As kadroya yakın bir kadro ile oynadım. Bütün kupa maçlarında ikinci kaleciyi oynatıyorum. Cenk’e kupada finale kadar da gitsek seni oynatacağım dedim. Bunda büyütülecek bir şey yok. Rotasyon yapmadım. Fenerbahçe maçında ideale yakın, her zaman oynadığımız kadro ile oynadım. Fenerbahçe maçında rotasyon yaptığımı kim, nereden nasıl düşündü bilmiyorum” şeklinde konuştu.

‘EŞİT ŞARTLARDA MÜCADELE EDEMİYORUZ’

Çağdaş Atan, depremden felaketin bütün takımlar 9 yabancı ile oynarken kendilerinin transfer yasağının olmasına rağmen 8 yabancı ile oynamak zorunda olduklarını belirten Çağdaş Atan, “3. Türk’ü bulabilmek için maç planındaki ideal kadrodan bir eksik oyuncudan feragat oynamak zorunda kaldık. O hak bize tanınabilir miydi, bilmiyorum. Transfer yapmadan biz de sahaya 9 yabancı ile çıkabilirdik. Sezon başına çok mağdur olduk. Bugün sahada daha güçlü sağlam bir takımla 11’imiz olabilirdi. Diğer takımlara verilen hak bize ve Giresunspor’a verilmedi. Sezon başından beri eşit şartlarda mücadele edemiyoruz” ifadelerini kullandı.