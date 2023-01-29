Çağdaş Atan: Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Kayserispor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor’u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda Çağdaş Atan, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Kırılma maçlarından bir tanesiydi. Bugünkü motivasyonumuz, dün ve evvelsi gün alınan sonuçlarla 7. sıraya yükselebileceğimiz, 6. ile aradaki farkı kapatabileceğimiz, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj gibi görüyorduk. Çok erken gol yiyoruz ve bu da genelde bireysel hatalardan oluyor. Buna çözüm bulmamız gerekiyor. Maça başlangıçlarda daha konsantre, ikili mücadelelerde sağlam durabilirsek bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularımıza bunu anlatmaya çalıştık. İkinci yarıda mesajı aldılar ve müthiş mücadele ortaya koydular. Oyunun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesajın doğru gittiğini düşünüyorum. Onları çok seviyorum ve güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı var. O maç konsantre olacağız” şeklinde konuştu.

Frikikten gelen iki golün sorulması üzerine Atan, “Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Emrah ve Onur, gerçekten çok frikik çalışıyor. Onur özellikle böyle bir özelliği yoktu ama kendini her geçen gün geliştiriyor. Emrah bizim çok daha fazla beklentilerimizin olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı maça ihtiyacımız vardı. Bugün de böyle oldu. Oyuna giren oyuncularım müthiş katkı verdi” diye cevap verdi.