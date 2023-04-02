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1 Nisan 2023
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Çağdaş Atan fırtınası

Alaturka Online
Alaturka Online

Transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle başkan Berna Gözbaşı’nın istifasına rağmen sezonun flaş takımı olan Kayserispor, adeta destan yazıyor. Sarı-Kırmızılılar, Çağdaş Atan yönetiminde artık üst sıraları zorluyor. 6 yıl sonra Akyazı’da bir lig maçını kazanan Kayserispor, öncesinde bu statta çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Abdullah Avcı’nın görevden ayrılması sonrası adı Trabzonspor’la anılan hocalardan biri olan Çağdaş Atan, dün oynattığı futbol ve kritik anlarda yaptığı hamlelerle tam not aldı.

‘Çok iyi oynadık’

Maç sonrası konuşan genç teknik adam, “Özellikle 60 dakika müthiş oynadı takımım. Yediğimiz 3 gol de bireysel hata. Son 15 dakika dışında bence sahada istediğimiz her şeyi yaptık. Oyunu biraz daha soğutabilseydik, belki de daha farklı bir skor alabilirdik” dedi.

Emrah Başsan yine golünü attı

Kayserispor’un başarılı hücumcusu Emrah Başsan, Trabzonspor’a gol atma serisini sürdürüyor. Yıldız futbolcu, dün 1. dakikada şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. Emrah’ın ligdeen fazla gol kaydettiği takım Trabzonspor (6 gol). Maç sonrasında konuşan Emrah, “Keyifli bir maçtı. İyi takımız, neyapmamız gerektiğini biliyoruz. Ben de gol attığım için mutluyum. Başımızda çok iyi bir hocamız var. Umarım böyle devam edeceğiz” dedi

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