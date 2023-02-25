Çağdaş Atan: İkinci yarı hiç istemediğimiz bir oyun oynadık

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Kayserispor, deplasmanda Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atan, “Bizim için 90 dakika oynandı, son düdük çaldı ve futbol bitti. Tekrardan tamamen kalbimiz, düşüncelerimiz depremzedelerle beraber. Umarım 2 saatliğine oradaki insanları ve tüm Türkiye’yi bu afetin etkilerinden, kederinden biraz olsun uzaklaştırabilmişizdir. Maçtan önce de söyledim; benim için iyi ki futbol var. Covid zamanı olduğu gibi biz işimizi yaparken insanlar çalışamadığı, evinden çıkamadığı dönemde futbol izleyerek biraz o psikolojiden uzaklaştılar. Bugün de maçlar başladı. Maç oynayarak bu kederden uzaklaştırabilmişizdir. Ne mutlu bize. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası” diye konuştu.

“İlk yarıda daha iyiydik”

Maç ilk yarısında oynadıkları oyunu ikinci yarı devam ettiremediklerini belirten Atan, “Maçın ilk yarısında biz daha iyiydik. Çok fazla net pozisyona girdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarı Hakan hocayı bu konuda tebrik ediyorum, oyunu tamamen bizim sahamıza yıktılar. İkinci yarı hiç istemediğimiz bir oyun oynadık. Ama skoru korumayı bildik. Belki de ilk defa ikinci yarı bu kadar skoru koruma ağırlıklı bir oyun oynayıp, maçı bitirmesini bildik. Biz eksildikçe güçlenmeye çalışan bir ekibiz. Çok önemli bir oyuncu daha kaybettik. Onur takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bu süreç biraz sancılı olacak. Onur’un yerine adapte etmek, o oyuncunun yerine Gökhan’ı denedik. Bu maçtan önce 9 numara oynadı. 3-4 maç çok iyi oynadı, goller asistler yaptı. Bugün yine sağ bek oynadı, asist yaptı. Süreç biraz sancılı olacak, bunun farkındayız. Ama en kısa zamanda tekrardan o iyi oyunu, özellikle ilk yarıda oynadığımı iyi oyunu oturtmaya, 90 dakikaya yaymaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

İHA