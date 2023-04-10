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10 Nisan 2023
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Çağdaş Atan: İlk 6 için sonuna kadar savaşacağız

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında haftasında evinde Ümraniyespor’u ağırlayan Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Recep hoca ve Ümraniyespor futbolcuları pozitif futbolları ile fark yaratıyorlar. Ümraniyespor’un bugün bizi zorlayacağını biliyorduk. Bugün zordu, ona göre bir oyun oynadık. Çok mutluyuz. Oyuncularım çok çalışmanın faydalarını görüyor. Bu galibiyetin mimarı sadece oyuncular, teknik heyet ve idareciler değil, kulübümüzde çalışan herkesin katkısı oluyor. Şuan iyi bir pozisyondayız. Gözümüzü ilk 6’ya dikmedik diyemeyiz. Ligin sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. İlk 6 için ligin sonuna kadar savaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

 

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