Çağdaş Atan: Mental yorgunluk ve yalnızlığa doğru gitmeye başladık

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “İki takım öncelikle gol yememeyi, oyunu korumayı, sağlam oynamayı düşündü. Futbol kamuoyundan böyle bir oyun için özür diliyorum. Çünkü biz böyle oynamaya alıştırmadık insanları. Şimdiye kadar çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, rakibi hep geriye ittiren ve pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk. Bugün maalesef bunu veremedik. Kolay mı? Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine bence hiç kolay değil. Oyunun sonlarında maçı öyle bitirmek için resmen savaştık. Biz çok pozisyona giremedik ama Bilal iki tane çok kritik pozisyon kurtardı. Onu tebrik ediyorum” diye konuştu.

“MENTAL YORGUNLUK VE YALNIZLIĞA DOĞRU GİTMEYE BAŞLADIK”

Takımın yalnız bırakıldığını belirten Atan, “Bu takımın sezon başından beri çok güzel bir hikayesi var. Oyuncularım inanılmaz bir hikaye yazdılar. Taraftarla birleşip, şehirle birleşip çok güzel bir hikaye yazdılar. Yazmaya da devam edebiliriz ama nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. Mental yorgunluk ve yalnızlığa doğru gitmeye başladık. Son 10 yılın 9 sezonunu belki de küme düşme potasında çok fazla sayıda transferler yaparak kapatan Kayserispor şu an birçok oyuncusunu kaybetmesine ve iki dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın. Bugün kazanabilseydik belki de beşinci sıraya yükselecektik. Ama oyuncuların özellikle biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Sürdürülebilir bir yapıya doğru gideceğimize dair umutlarımız artmıştı ama şu an sağ olsun başkanımız inanılmaz çalışıyor. Çok fazla mesai harcıyor. Ancak biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim. Açık ve net” ifadelerini kullandı.