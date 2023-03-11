Çağdaş Atan: Oyuncularım ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda FTA Antalyaspor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu maça kadar sezon başından bu yana hiçbir mazeret göstermeden ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını ancak bu maçta bazı mazeretlerinin olduğunu söyledi.

Atan, “Savunma dörtlümüzden 3’ü bugün sahada yoktu. Maça iyi başladık, 15 dakika kontrol bizdeydi. O anda Ali Karimi sakatlandı. Orta sahada formda ve lider oyuncularımızdandı. Yağmur, Antalyaspor oyunun kontrolünü eline almasına yardımcı oldu. Tepkisiz kaldık. Yorgunduk ve uykusuzluk da var. Bir depreme yakalandık maalesef. 2 gündür takım uykusuz. Dünkü performans antrenmanda o sinyali veriyordu. Oyuncularım ikinci defa bu sezon kötü oynama haklarını kullandılar. O yüzden şimdiye kadar çok iyi gelen oyuncularımızın bu hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlara fazla yüklenmek istemiyorum. Antalyaspor’u da galibiyetinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.