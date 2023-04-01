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Çağdaş Atan, Trabzonspor zaferinin şifresini açıkladı!

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Alaturka Online
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 4-3 mağlup eden Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok önemli 4 oyuncu kaybettiklerini belirten Atan, “Bizle kalmak isteyenler, mücadeleye devam etmek isteyenler, çalışmalarımıza, antrenmanlarda yaptığımız çalışmalara bağlı kalmak isteyen oyuncular, 11 tane kalana kadar sahaya çıkıp Kayserispor taraftarının izlemek istediği mücadeleyi, her zaman sonuna kadar ortaya koymak istiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi oldu. Gerçekten 3 haftadır iyi çalıştık. Farklı formasyonlarda sahada bulunduk. İlk yarı iyi işler yaptık. Çok basit hatalardan goller yedik ama oyuncularımız istediklerimizi yerine getirdiler. Savunma hamleleri yaparak maçı kazanmayı bildik, o yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

TRABZON (İHA) 

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