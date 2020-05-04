Çağdaş Gazeteciler Derneği açıkladı: Tutuklu gazeteci sayısında Çin’den sonra ikinciyiz

Bugün, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 3 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada utandıran sıralamalara yer verdi. Son dönemde basın özgürlüğüne çok ağır darbe vurulduğunu belirten ÇGD, şu ifadeleri kullandı:

‘GÖRÜLMEMİŞ BASKI’

“Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde 154’üncü. Tutuklu gazeteci listesinde Çin’den sonra ikinci sırada. RTÜK cezaları görülmemiş düzeye ulaştı. Basın İlan Kurumu eliyle eleştirel ve araştırmacı gazetecilik yapan gazeteler cezalandırıldı, ilanları kesildi. Basın özgürlüğünü tehdit eden etkenlerden biri ekonomik krizdir. Buna sokağa çıkma yasakları da eklenince, basın kuruluşları çok ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.”

ÇGD, “Bugün düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü suç sayanlar, yarınlarda bu özgürlüklere en çok ihtiyaç duyanlar olabilir” ifadesini kullandı.