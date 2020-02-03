Super Bowl’da Acun Ilıcalı ile görüntülenen Çağla Altunkaya magazin gündemine geldi. Peki Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında, mesleği ne?

Acun Ilıcalı bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile Super Bowl’da görüntülendi. Ilıcalı ile Çağla Altunkaya’nın fotoğrafı ünlü sunucu Martha Stewart’ın paylaşımı ile ortaya çıktı. Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir fotoğrafta Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın finali baş başa izlemeye gittiği görülüyor. İşte Çağla Altunkaya hakkında merak edilenler…

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

20 yaşında olan Çağla Ayça Altunkaya’nın Yalova’da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı hakkında çok fazla detay bilinmiyor.