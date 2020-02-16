Çağla Şıkel, hayatında kimseyi istemiyor

Alişan ve Buse Varol çiftinin oğulları Burak’ın yaş günü partisine katılan Çağla Şıkel, babasını kaybettikten sonra hayatında çok şeyin değiştiğini söylerek, “Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki hepimiz gençtik üzüldük aşık olduk. Hepsi birer tecrübeydi. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye başladım” dedi.

Alişan ve Buse Varol’un oğullarının birinci yaş günü partisine Demet Akalın, Çağla Şikel, Özlem Yıldız gibi isimler katıldı. Sahneye çıkarak doğum günü pastasını kesen Alişan-Buse Varol çifti, Burak için yazdıkları şarkıyı da seslendirdi. Alişan’ın organizasyona 200 bin TL ödediği öğrenildi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren çift, “Burak’ın ilk yaşı ona şu an yaptığı şeyin farkına varamayacak ama ilerde izlediği zaman görsün” diye konuştu. Yazdığı şarkıyı anlatan Buse Varol, “Sabah 5 buçukta eve geldik. Şarkıyı yapmak için stüdyodaydık. Hiçbir ticari kaygı taşımadan yaptık. İlerde dinleyebileceği bir hatıra olsun diye yaptık” dedi.

Akalın’ın pahalı hediyeleri Burak bebeğe 5’i bir yerde takan Demet Akalın, Burak’ın bakıcısına da tek taş aldı. Pahalı hediyeleriyle dikkat çeken Akalın, “Alişan kendine doğum günü yapmış. Artık bana geçirmezsiniz. Bugünkü organizasyon Kylie Jenner’dan daha güzeldi. Seneye benim bunu geçmem lazım” diye konuştu.



‘BİR ERKEK İÇİN ÜZÜLMEM’

Yakın dostu Alişan’ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Çağla Şikel, “Alişan’ın normalde de çocuk yanı, saçma sapan sulu şakalar yapar. Gerçekten çocuk gibi adam ama Burak’la biraz değişti” diye konuştu. 2007 yılında babası Hüseyin Şikel’i kaybettikten sonra hayatında çok şeyin değiştiğini dile getiren Şikel, “Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki hepimiz gençtik üzüldük aşık olduk. Hepsi birer tecrübeydi. Yaşadığım bütün kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye başladım” diyerek sözlerine ekledi. Muhabirlerin “Yanınızda birini göremeyecek miyiz?” sorusuna; “Ben de isterim ama bu şu anda burada tek başıma olmamı ben istedim, ilerde yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim. Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam, çok büyük bir aşk yaşamam lazım biriyle el ele çıkmak için” cevabını vererek kafaları karıştırdı.