Çağla’dan ilişkisi olan erkeklere ‘Kamu Spotu’

Her ne kadar modellik mesleğini bırakmış olsa da zaman zaman özel işlerde podyuma çıkan ve formda fiziğiyle beğeni toplayan Çağla Şıkel, ilgili bir anne olması dışında aynı zamanda bir YouTube kanalı sahibi… Bu kanal üzerinden takipçileriyle sağlık, güzellik ve hayat üzerine sohbetler gerçekleştiren Şıkel, kanalında yaptığı son paylaşımda takipçilerinin dertlerini dinledi.

ÇAĞLA’NIN KAMU SPOTU

Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Çağla Şıkel, verdiği yanıtlarda hayatında örnekler vermeyi de ihmal etmedi. Soruları esprili bir dille yanıtlayan Şıkel, bir takipçisinden gelen, “B:ir erkek sevgilisi varken neden tanışmadığı kızlarla takipleşir?” sorusuna yanıt verirken bir an kendisini tutamadı ve adeta bir Kamu Spotu verdi. İşte Çağla’nın ilişkisi olan erkeklere seslendiği o anlar…