Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy nereli ve kaç yaşında?

Çağrı Şensoy, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2008 yılında yayınlanan Ölüm Çiçekleri isimli dizi ile geçen Çağrı Şensoy hakkında merak edilenler haberimizde… Çağrı Şensoy nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çağrı Şensoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2000 – 2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde Tiyatro üzerine eğitim aldığı lise öğrenimini tamamlayan Çağrı Şensoy, sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002 – 2006 yılları arasında Tiyatro Kedi kadrosunda pek çok oyunda oyuncu olarak görev aldı. 2009 – 2012 yılları arasında Kenter Tiyatrosu çatısı altında “Cimri” ve “Ölümüne” oyunlarında; 2012 – 2016 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Çehov Makinesi oyununda rol aldı. 2008 yılından itibaren, kurucusu olduğu SBR bünyesinde “Düşlerimle Düştüm”, “Ateş Yüzlü”, “Tesir” ve “Sağanak” oyunlarının yönetmenliğini yaptı.

Ölüm Çiçekleri Saraybosna, Çakıl Taşları, Mazi Kalbimde Yaradır, Derin Düşünce, Meddah, Aşkın Kanunu, Kendinol, Günahkar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Çağrı Şensoy, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Cerkutay karakterine hayat vermektedir. Çağrı Şensoy, 1.79 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Çağrı Şensoy’un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuruluş Osman (Cerkutay) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Kürşat Teğmen) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Deli Hüseyin Paşa) (TV Dizisi)

2014 – Aşkın Kanunu (Ali) (TV Dizisi)

2014 – Günahkar (Gökhan) (TV Dizisi)

2013 – Meddah (Sinema Filmi)

2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Necati) (TV Dizisi)

2010 – Çakıl Taşları (Doğan) (TV Dizisi)

2008 – Ölüm Çiçekleri (Çentik Duvar) (TV Dizisi)