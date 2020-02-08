Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi!

Akyazı’da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası’ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti.
Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı.
Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi.
Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi.
“3 SAATE YAKIN BEKLEDİM”
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı:
* Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım.
* Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim.
* Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim.
* 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım.
* Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim.
* Hatıra amacıyla video çektim, 3 saate yakın bekledim beni kurtardılar.
* Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum. DHA