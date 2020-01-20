Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncu kadrosu

Çakallarla Dans filmi ilk bölümden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşınca devam filmleri çekildi. İşte Çakallarla Dans filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alacaktır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya’daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar…

Sevilen serinin baş kahramanları Şevket Çoruh, İlker Ayrık,Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’yu yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Derya Şensoy ve kadroya yeni katılan Hande Katipoğlu ve Tim Seyfi de yer alıyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Deliormanlı filmine imza atan Murat Şeker oturuyor.

ÇAKALLARLA DANS OYUNCU KADROSU

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban

Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey