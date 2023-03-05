Çakırözer, depremzedeleri Meclis gündemine getirdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, afet bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeleri hafta içerisinde ziyaret etti.

Depremzedeler, evlerine ağır hasarlı raporu verilmesine rağmen 10 bin liralık yardımdan faydalanamadıklarını aktardı. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi yöneltti. Çakırözer, şunları sordu:

*10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerinden yararlanan depremzede yurttaşlarımızın sayısı nedir? Bu yardımların kaç vatandaşımıza verilmesi planlanmaktadır? 10 bin liralık deprem yardımlarının dağıtılmasında herhangi bir koşul/şart var mıdır?

*Evi için ‘ağır hasarlı’ raporu verildiği halde depremzedelerin bu yardımlara ulaşamamasının gerekçesi nedir? Hasar tespiti yapılmayan depremzedelere 10 bin lira deprem yardımı verilmemekte midir?

*Evi yıkılan, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan depremzedelere ihtiyaç duydukları andan itibaren bu yardımları sağlamayan sorumlular kim ya da kimlerdir?

“DEPREM YARDIMLARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAKTAN DA ACİZ”

Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen yardımların ihtiyaç sahibi depremzedelere ödenmemesini eleştiren Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Depremin üzerinden bir ay geçti! Aradan geçen sürede 25 binden fazla depremzedemizin konakladığı Eskişehir’de ziyaretlerimizde depremzede yurttaşlarımız 10 bin TL deprem yardımlarına ulaşamamaktan dert yanıyor.

*Yurtlarda, misafirhanelerde, ev ziyaretlerinde çoğu depremzede evlerine ağır hasarlı rapor verilmesine rağmen yardımları alamadıklarını söylüyor.

*Yasını, acısını dahi yaşayamamış depremzede yurttaşlarımız birçok derdi aynı anda çözmek için çare ararken, ihtiyaç duydukları ekonomik desteğe de ulaşamaması büyük vicdansızlık.

*Depremzedeleri ilk iki gün boyunca yalnız, çadırsız, gıdasız bırakanlar, deprem yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan da aciz.

“KAYMAKAMLIĞA, AFAD’A GİDİYORUZ BİLGİ ALAMIYORUZ”

*Eskişehir’e geleli 3 haftadan fazla oldu. Şimdilik kalacak yerimiz var, yemeğimiz var ama ihtiyaçlarımız sadece bunlarla sınırlı değil.

*Evlerimize ağır hasarlı raporu verildiği halde 10 bin liralık yardımları alamadık. Kaymakamlığa gidiyoruz, AFAD’a gidiyoruz onlar da bilmiyor.

*Bir miktar para verip bizi geri gönderiyorlar. Bu yardımlara en acilinden ulaşmamız lazım. Sesimiz duyulsun. (ANKA)