 Çakırözer’den Çavuşoğlu’na: Uyuşturucu baronları için iktidarınız en inançlı liman!

TBMM’de Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde muhalefet, sunumunda Türk dış politikasında ‘pembe tablo’ çizen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nu eleştiri yağmuruna tuttu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Sizin güvenli yatırımcı dediğiniz, limanlarımızda demirli Rus oligarkların yatları. Evet maalesef oligarkar, kara paracılar, uyuşturucu baronları için sizin iktidarınızda ülkemiz güvenli liman haline geldi” dedi.

Meclis’te Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ‘pembe tablo’ çizince CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye yatırımcılar için güvenli hale geldi’ diyorsunuz. Hangi yatırımcı? Hangi güven? Sizin güvenli yatırımcı dediğiniz limanlarımızda demirli Rus oligarkların yatları. Evet maalesef kara paracılar için, uyuşturucu baronları için sizin iktidarınızda ülkemiz güvenli liman haline geldi” dedi.

Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurtdışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıpların duyurmak için siyah kıyafetli iş bırakma eylemini de gündeme getirerek, dışişleri personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

MECLİS MİLLETE ZEHİR EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasında vurgu yaptığı ‘Türkiye Yüzyılı’ cümlesine dikkat çeken Çakırözer, “Tam siz ‘Türkiye Yüzyılı’ derken şuradan yüz metre ileride binlerce Alevi vatandaşımız polis müdahalesine uğradı. Anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yapacaklardı. Milletin Meclisi onlara zehir edildi yani sizin içeride insani değil ki politikanız dışarıda olabilsin” dedi.

OLİGARKLAR, KARA PARACILAR EN GÜVENLİ LİMAN!

“Öyle bir sunum yaptınız ki insan bazen düşünüyor gerçekten Türkiye’den mi bahsediyor diye. ‘Yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman hâline gelen Türkiye’ diyorsunuz” diyen Çakırözer, uluslararası basında yer alan Türk limanlarına demirli ‘oligark yatlarını’ hatırlattı. Çakırözer, “Hangi yatırımcı? Hangi güvenden bahsediyorsunuz? Ama niyetiniz şu ise o başka: Yabancı yatırımcı dediğiniz Putin’in gizli ortakları ise evet, oligarklar iktidarınızı güvenli liman görüyor ki yatlarını buraya demirliyorlar, şirketlerini buradan yönetiyorlar. Kara paracılar, uyuşturucu baronları ise kastınız, maalesef haklısınız, iktidarınız da onlar için güvenli bir liman oldu ülkemiz” diye konuştu.

NEYİN NORMALLEŞMESİ?

Çavuşoğlu’nun Türk dış politikasındaki ‘normalleşme’ açıklamalarını da eleştiren Çakırözer, şöyle konuştu: “Normalleşmeden bahsediyorsunuz. İyi, güzel, düzelsin ilişkilerimiz ama sorgulamayacak mıyız boz yaplarınızın bedeli ne oldu diye? Mesela Suudi Arabistan; İstanbul’un ortasında gazeteci katledenlerden hesap sordunuz mu? Sormadıysanız hangi yüzle normalleşiyoruz? İsrail mesela, koyduğunuz koşulları yerine getirdi mi? Gazze’ye ambargoyu kaldırdı mı? Yoksa siz, Hamas’a destek politikasını terk ederek mi normalleşebildiniz? Mısır ne oldu? Darbeci Sisi gitti mi? Müslüman Kardeşler geldi mi? Biz normalleştik diye ne İsrail, ne Mısır, ne de Arap ülkeleri Rumlarla, Yunanlılarla kurdukları ilişkiyi bitirmiyor, bitirmeyecek.”

VATANDAŞIMIZ AB KAPILARINDA VİZE KUYRUĞUNDA!

Son dönemde AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize vermediğini hatırlatan Çakırözer, “Vatandaşlarımız, Avrupa ülkelerinin kapısında vize kuyruğunda bekletiliyor. Son yılların en kötü ilerleme raporu yine sizin Bakanlığınız döneminde çıktı. Neymiş? Zor günler geçiren AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı varmış. Niye zor günler geçiriyor hiç düşündünüz mü? Rusya’ya bağlılığını sıfırlamak için” dedi.