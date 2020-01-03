Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B HIRSIZLAR, DEMİR KAFESTEKİ GÜVERCİNLERİ ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN YANGIN ÇIKARDI. 30 GÜVERCİNDEN BAZILARI YANARAK, BAZILARI DUMANDAN BOĞULARAK CAN VERDİ. KUŞLARIN SAHİBİ İSE EVLATLARI GİBİ SEVDİĞİ KUŞLARINI ÖLDÜREN VİCDANSIZ HIRSIZLARA İSYAN ETTİ… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Çalamadıkları kuşları yaktılar!